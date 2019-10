Naročnik heroina Aleksander V. ponuja 100 jurjev

Ker je bila za njim razpisana tiralica, se je odločil za predajo.

Posumil je, da ni samo lepilo

Tovor iz Irana so pregledali s skenerjem, potem pa še fizično. FOTO: POLICIJA.SI

Šok v skladišču: kje je heroin?

Od kod mu 100 tisočakov?

Aleksander Vettorazzi je koprskemu sodišču ponudil 100.000 evrov kot garancijo, da do pravnomočnega konca postopka ne bo zapustil Slovenije. Od kod mu toliko denarja, če pa je denimo leta 2017 davkarjem prijavil za 10.491 evrov prihodkov? Neuradno smo izvedeli, da je varščino ponudil v obliki hipoteke. Varščina sicer velja v gotovini, vrednostnih papirjih, dragocenostih ali drugih stvareh večje vrednosti, ki jih je lahko unovčiti in hraniti. Če se tisti, ki jo je dal, ne drži pravil igre, vrednost, ki je bila dana kot varščina, pripade proračunu.

Vreče, v katerih ni bilo lepila, ampak heroin. FOTO: POLICIJA.SI

25

označenih vreč je skrivalo heroin.

KOPER –je očitno spoznal, da se v Nemčiji ne bo mogel večno skrivati pred slovensko roko pravice, saj je bila za njim razpisana tiralica, koprsko okrožno sodišče pa je zanj tudi odredilo pripor. Lastnik lavriškega podjetja za prodajo keramike in sanitarne opreme Sarai ter osumljeni naročnik 300 kilogramov heroina iz Irana se je v spremstvu odvetnikapojavil na preiskovalnem oddelku te sodnije: »Prostovoljno je prišel, sam se je javil. Po zaslišanju mu je bil odrejen pripor,« nam je povedal Kovačič Mlinar. Vettorazzi naj bi si sicer želel prostosti, zato je sodišču v zameno za izpustitev iz pripora ponudil 100.000 evrov varščine, o tem pa še ni bilo odločeno.Pred preiskovalno sodnico se je njegov klient zagovarjal in vztrajal pri besedah, s katerimi se je občilom oglasil že iz Nemčije, da se mu o drogi, ki je v Luko Koper prispela z lepilom za keramiko, ni niti sanjalo ter da s heroinom nima popolnoma nič. Celo posumil naj bi, da s tovorom morda nekaj ni v redu, zato naj bi po vplutju ladje v Koper sam poklical policiste in jih zaprosil, ali lahko zadevo raziščejo. »Nekaj mu je namreč smrdelo pri vsem skupaj, zato se je odločil za stik s policijo, s katero je bil na zvezitudi pozneje. Prepričan je, da ga je kriminalna združba tihotapcev mamil izrabila za ta transport,« pravi njegov odvetnik.Katero združbo ima v mislih, bo Vettorazzi morda pojasnil v nadaljnjih postopkih, zna pa biti, da koga iz krogov soosumljenega, ki pa je še na begu in je tudi za njim razpisana tiralica. Preden je namreč iz Irana naročil lepilo za keramiko, naj bi ga ta obiskal in dejal, da ga tudi sam potrebuje za neki gradbeni projekt pri hrvaškem Pulju, zato je lepilo naročil še zanj.Enainštiridesetletnik je torej od konca minulega tedna v koprskem priporu, v katerem vztraja: »Ukvarjam se le s podjetništvom, prodajam ploščice.« Možakar, ki je leta 2009 v Slovenijo prišel kot sirski migrantin se preimenoval, je sicer kot prvi pod lupo tožilcev v zgodbi o 300 kilogramih heroina. Obtožba je bila avgusta vložena proti priprtima 31-letnemuiz Dragomerja iniz Komende, Kočan pa je torej na begu.Zgodba se je začela lansko pomlad, 25. aprila je v koprsko luko prispela tovorna ladja. Na njej je bil tudi zabojnik za naročnika Sarai z Lavrice, v 800 vrečah bi moralo biti le 20.270 kilogramov lepila za keramiko. Ker pa je vse, kar prihaja iz Irana, očitno sumljivo, so uslužbenci Fursa pregledali zabojnik. Bingo! Med lepilom je bilo tudi 25 označenih vreč, analiza pa je razkrila, da gre za enega največjih zasegov heroina na Slovenskem v zadnjih desetletjih – na maloprodajnem črnem trgu vrednega vrtoglavih 63 milijonov evrov; bilo ga je kar 302,3 kilograma.Mešanica je vsebovala približno 57 odstotkov heroina (za ulično preprodajo je mešanica, v kateri ga je manj kot 12 odstotkov). Z redčenjem oziroma povečevanjem volumna bi nepridipravi pridelali 1813 kilogramov heroina, namenjenega za ulično preprodajo. Na črnem trgu sicer stane gram 35 evrov.Kriminalisti so drogo iz tovora izločili, lepilo poslali v skladišče Saraia, osumljenci pa so zaradi preiskave v negotovosti živeli leto dni. Maja letos so potekale racije, policisti so med hišnimi preiskavami zasegli še nekaj manj kot štiri kilograme droge (na nezakonitem tržišču vredne 70.000 evrov), stiskalnico, nekaj kilogramov snovi za povečevanje volumna drog ter pištolo beretta. Večino mamila so našli med preiskavo hiše, ki jo je uporabljal 36-letni Ljubljančan., zato je tožilstvo razširitev sodne preiskave zahtevalo tudi zanj. Sumijo, da je združba ravno to hišo uporabljala kot skladišče oziroma objekt za predelavo droge in pakiranje za nadaljnjo distribucijo.Vettorazzi je bil v času hišnih preiskav že na begu, zdaj pa naj bi se torej prostovoljno vrnil v Slovenijo. In medtem ko odvetnik trdi, da proti njemu ni niti enega dokaza, »kot trgovec s keramiko pa je iz Irana naročil le lepilo«, so organi pregona po naših informacijah prepričani, da je tudi za prepovedani tovor še kako dobro vedel. O tem, da je prispel, naj bi namreč obvestil Alibašića, ta pa Kočana in Setnikarja. V skladišče so se pripeljali z dvema dostavnima avtomobiloma, da bi označene vreče odpeljali drugam, toda teh s kar 63 milijonov evrov vredno vsebino med lepilom ni bilo več.