Napihal prek tri promile

LJUBLJANA – Policisti so v bližini avtobusne postaje v Šoštanju obravnavali prometno nesrečo, ki jo je zagrešil 39-letni voznik osebnega avtomobila. Ta je izsilil prednost pred voznico in avtomobila sta trčila. Ranjen k sreči ni bil nihče, a čaka povzročitelja ovadba za kaznivo dejanje nevarne vožnje v cestnem prometu, saj je nesrečo povzročil močno pijan. V litru izdihanega zraka je imel 39-letnik kar 1,67 miligrama alkohola. Za nameček je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu avto zasegli. Omenjeni voznik pa ni bil edini, ki se je te dni na ceste odpravil močno pod vplivom alkohola.Tri promile oziroma 1,41 miligrama alkohola v izdihanem zraku je imel tudi 58-letni voznik mopeda, ki so ga v četrtek ustavili policisti na Karteljevem. Kraj, kjer so ustavili 58-letnika, je eden bolj kritičnih na območju novomeške policijske uprave, saj se je prav tam konec septembra smrtno ponesrečil mopedist. Tokrat so voznika ustavili, ker med vožnjo ni uporabljal zaščitne čelade, prav tako ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Moped so mu zasegli in o njegovem početju z obdolžilnim predlogom seznanili pristojno sodišče. Pijan je bil voznik, ki je v noči na petek pripeljal na mejni prehod Vinica, kjer je hotel zapustiti Slovenijo. Ker je 23-letni državljan Bosne in Hercegovine kazal očitne znake alkoholiziranosti, so mu policisti pod nos pomolili alkotest in ta je pokazal, da je imel mladec v izdihanem zraku natanko miligram alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje. Prav tako vožnje ni smel nadaljevati 36-letnik, ki so ga možje postave ustavili v Šempasu. Preizkus z alkotestom je razkril, da je imel moški v litru izdihanega zraka 0,61 miligrama alkohola. Začasno so mu odvzeli vozniško dovoljenje in zoper njega na sodišče naslovili obdolžilni predlog.Pod vplivom droge pa je bil 30-letni Hrvat za volanom osebnega avtomobila, ki so ga policisti ustavili na Kozini. Tako je vsaj pokazal hitri test na droge, strokovni pregled je Hrvat zavrnil. »Po zakonu o pravilih v cestnem prometu voznik ne sme voziti vozila v cestnem prometu niti ga začeti voziti, če je pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi in njihovih presnovkov, ki zmanjšujejo njegovo sposobnost za vožnjo. Zagrožena sankcija za ta prekršek je globa najmanj 1200 evrov in 18 kazenskih točk,« je pojasnil, tiskovni predstavnik novogoriške policijske uprave.