Namerno povzročala nesreče in zahtevala odškodnino

CELJE – Policisti v Celju obravnavajo več kaznivih dejanj goljufije, ki sta jih osumljena domačina, 42-letni moški in 48-letna ženska.



Osumljenca na parkirnih prostorih večjih trgovskih centrov v Celju oprezata za vozniki, predvsem starejšimi, ki speljujejo s parkirnih prostorov vzvratno ter lažno prikazujeta, da so jih vozniki kot pešca spregledali, z vozilom oplazili ter poškodovali. Moški in ženska poskušata nato od voznikov pridobiti denar s predlogom, da se lahko za odškodnino zaradi poškodb dogovorijo sami brez policije. Povzročala nesreče Osumljenca povzročata tudi namerne prometne nesreče tako, da se s svojimi vozili vozita na območju trgovskih centrov v Celju ter pri tem opazujeta voznike, ki iščejo parkirni prostor. Ko opazita vozilo, ki poskuša spremeniti smer vožnje, vožnjo pospešita v njegovo bližino in se mu tako približata, da ju voznik oplazi s svojim vozilom.



Tudi v teh primerih vozniku, ki naj bi po njunih besedah povzročil nesrečo, predlagata, da se dogovorijo sami brez policije, če jima voznik poplača škodo na kraju. Poziv žrtvam in pričam Policija ob tem oškodovance opozarja, naj ne nasedajo goljufoma in ne plačujejo odškodnin, temveč naj o dogodku obvestijo policijo in zadevo prijavijo. Prav tako pozivajo občane, če so bili žrtve teh dveh oseb, da to sporočijo na postajo Celje, na telefonsko številko 03 54 26 400, ki preiskuje omenjena kazniva dejanja in bo po koncu preiskave za vse primere podala kazensko ovadbo na pristojno okrožno državno tožilstvo.