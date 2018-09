Najstnica posilstvo zanikala, Klemen (27) še vedno v priporu

Vse je postavljeno na glavo, videti je, kot da si želite v priporu ostati čim dlje.

LJUBLJANA – »V priporu na Povšetovi sem že od 27. januarja 2017 in sem tukaj že 19 mesecev brez ene same glavne obravnave. Na predobravnavnem naroku 17. maja 2017 je oškodovanka mojemu odvetniku prinesla pismo, v katerem je zapisala, da je nisem posilil, to je potrdila tudi na sodišču pred sodnico februarja letos, a je ona moj predlog za izpustitev iz pripora zavrnila, ta obravnava pa se zaradi odsotnosti sodnice, ki je tri mesece ni bilo, ni upoštevala. Maja letos smo tako začeli znova, a sva z odvetnikomzahtevala njeno izločitev zaradi pristranskosti, ker smo po februarski obravnavi vsi zapustili sodno dvorano, oškodovanka pa je ostala v dvorani skupaj s sodnico. Predsednik sodišča je to zahtevo zavrnil. Znova so me vabili 20. junija, a je bila spet prestavljena, ker sodišče ni poslalo vabila mojemu zagovorniku. Štiri dni pozneje sem prosil za sedem dni časa za odgovor na mnenje izvedenca, a je sodnica to zavrnila, zato sem v obupu razrešil svojega odvetnika. Potem so bile razpisane še štiri obravnave v juliju, a so zaradi bolezni sodnice odpadle,« se nam je iz pripora na Povšetovi oglasil zdaj 27-letni. Tam se je znašel zaradi obtožb, da je 26. januarja lani posilil takrat 19-letno Ljubljančanko.No, prejšnji teden se je končno začelo premikati. A je že na začetku nastala zmeda, saj sta na narok prišli kar dve odvetnici –, ki jo je obdolženemu Rajnarju po uradni dolžnosti postavilo sodišče, in, ki si jo je kot svojo novo zagovornico izbral Rajnar. Obe sta pričakovali, da bo Mikuževa po kratkem postopku razrešena, a je sodnicapovedala, da tega ne bo storila.»Zagovornika po uradni dolžnosti sem postavila ravno zato, da bi proces lahko kontinuirano tekel, glede na težave z vročanjem vabil, ko sem odvetnika vabila tudi prek sodnega vročevalca. Odvetnik, ki je nadomestil prejšnjega Zarića, namreč dela v isti pisarni in prav tako ni dvignil vabila za sojenje. Dva dni pred narokom sem mu znova vročala vabilo, danes pa je kot substitut tukaj odvetnica Fincingerjeva,« je razloge za nerazrešitev pojasnila sodnica.»Ne želim, da me zagovarja Lara Mikuž. Ta ni bila v priporu pri meni niti enkrat,« je poleg obeh odvetnic ugovarjal tudi Rajnar. »Vse je postavljeno na glavo, videti je, kot da si želite v priporu ostati čim dlje in ne želite, da se zadeva razčisti. Tega še nikoli nisem doživela,« je bila ogorčena sodnica.Kakor koli, sojenje se je začelo in bo potekalo za zaprtimi vrati. Predlog za izključitev javnosti – tovrstne obravnave zaradi zaščite žrtev potekajo za zaprtimi vrati – je podala vrhovna državna tožilka, vendar je odvetnica Fincingerjeva predlogu nasprotovala. »Glede na potek časa in na dejstvo, da je bilo s strani oškodovanke in tudi priče javno razpravljano o tem, da so o tem dogodku vsebinsko seznanjene osebe, ki niso bile prisotne, obramba ne vidi več pogojev za izključitev javnost. Zgolj v primeru, da bi šlo za voljo oškodovanke, obramba temu ne bi nasprotovala,« je povedala zagovornica. Tožilka je ugovarjala v smislu, da obramba do zdaj ni nasprotovala sojenju za zaprtimi vrati, Fincingerjeva pa je povedala, da se je glavna obravnava začela znova in da prejšnje odločitve ne veljajo. »Jaz nočem, da se to da v javnost,« je na vprašanje sodnice, ali bi ji bilo neprijetno, če bi bili novinarji na sojenju prisotni, odgovorila oškodovanka.Rajnar nam je še zaupal: »Prosim sodišče, da mi da možnost, da dokažem svojo nedolžnost, ker če bom obsojen za posilstvo, s tem ne bom mogel živeti. Sem absolutno proti posiljevalcem, in če bi bil jaz sodnik, bi take ljudi obsodil na najvišjo mogočo kazen«.