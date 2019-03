Najprej sta se stepla starejša, potem še mladoletnika

KOPER, POSTOJNA – Pred enim od koprskih lokalov sta se ob v nedeljo ob 1. uri ponoči stepla 38- in 27-letnik. Prvi je potegnil manjši nož, nakar so ju gostje lokala ločili. Nato je 38-letnik zgrabil kozarec in z njim 27-letnika udaril v čelo. Sledi kazenska ovadba.



Isti dan sta se popoldne stepla še domačina v Postojni. Kot pišejo v poročilu PU Koper, je 13-letnik fizično napadel 15-letnika. Navajajo, da ga je porinil v vozilo in pri tem poškodoval tako 15-letnika kot vozilo. Tudi njega bodo kazensko ovadili.