Naboj stane dve marki, bomba tri

Harisa O. so pred dobrimi tremi leti obsodili, ker je bil nasilen do žene. A obsodba očitno ni zalegla, saj se je zaradi družinskega nasilja znova znašel na zatožni klopi ljubljanskega okrožnega sodišča. Tokrat ga je spet obsodilo na pogojno zaporno kazen.

Bil je fizično nasilen do žene, z njo je grdo in ponižujoče ravnal ter jo spravljal v podrejen položaj. Sredi avgusta 2018 ji je nekaj pred poldnevom v njenem lokalu zagrozil, da ji bo snel glavo s pištolo, da lahko dvigne lokal v zrak in da bo ubil tistega, ki bo klical policijo. Tistega dne na poti domov ji je grozil, da jo bo ubil, da bo pripeljal ljudi, ki jo bodo vrgli iz lokala.



Dan zatem, bilo je v dopoldanskih urah, jo je poklical na mobilni telefon in ji rekel, da ne ve, s kom je živela osem let, da bo poklical svojega strica, ki je bil 20 let v zaporu v Zenici, ker je ubil sedemnajst ljudi, in da naboj v Bosni stane zgolj dve marki, bomba pa tri. Grozil je, da jih bo »vse dvignil v luft«, ter ji zagrozil, da ji bo razbil lokal, da se bo z avtom zaletel vanj. Govoril ji je, da ni primerna mati in da bo poskrbel, da bodo »otroci šli v dom«.



Nekaj čez 14. uro jo je znova poklical in od nje zahteval polovico zaslužka od lokala ter ji ob tem zagrozil, da bo, če denarja ne bo dobil, lokal razbil. Uro zatem je prišel v stanovanje, kamor se je preselila zaradi strahu pred njim, zahteval 30 tisočakov ter ji zagrozil, da bo že videla, kdo je.



Zaradi družinskega nasilja do žene je bil možakar že marca 2016 pravnomočno obsojen, ženska pa ga se močno boji. Kljub temu so mu nazadnje izrekli pogojno obsodbo z varstvenim nadzorstvom. Določili so mu deset mesecev zapora s preizkusno dobo štirih let in z ukrepom varstvenega nadzorstva za dve leti. Prav tako so mu izrekli navodilo prepovedi približevanja oškodovanki, ki se ji ne sme približati na manj kot 100 metrov. Varstveno nadzorstvo izvaja svetovalec, ki ga določi pristojna probacijska enota, da pomaga obtožencu in nadzira izpolnjevanje navodila. Če obtoženi med preizkusno dobo ne izpolnjuje navodil v okviru varstvenega nadzorstva ali se izmika stiku s svetovalcem, enota za probacijo o tem obvesti sodišče, to pa lahko obsojenega na nespoštovanje navodil zgolj opozori, spremeni navodilo, podaljša varstveno nadzorstvo v mejah določene preizkusne dobe ali celo prekliče pogojno obsodbo.



Sodba je postala pravnomočna takoj po ustni razglasitvi, saj se je Haris O. odpovedal pravici do pritožbe. Iz naknadne objave na spletni strani sodišča izhaja, da je probacijska enota Ljubljana, ki je pristojna za obsojenca glede na njegovo stalno prebivališče, tega z dopisom pozvala, naj se zglasi na enoti z namenom priprave osebnega načrta.



A kaže, da ga dopis ni dosegel, saj se je pošta vrnila z naslova v Veliki Kladuši v BiH, kamor mu jo je sodišče poslalo.