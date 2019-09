SPODNJI LOG – V četrtek ob 17.24 je v bližini naselja Spodnji Log v občini Litija ženska med gobarjenjem padla po bregu in si težje poškodovala glavo. Gorski reševalci in gasilci PGD Sava so pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovanke.



Helikopter SV je poškodovanko v spremstvu dežurne ekipe HNMP prepeljal v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.