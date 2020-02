V soboto, 15. februarja, sopz železniške postaje v Kopru policisti ob 6.23 prejeli klic, da se tam nahaja okrvavljen moški. 32-letni moški iz okolice Kopra s policisti na kraju ni hotel sodelovati, še več pričel jih je žaliti in jim groziti.



Zaradi kršitve javnega reda in miru so zoper njega odredili pridržanje in mu izdali plačilni nalog. Moški je bil v nadaljevanju postopka oskrbljen tudi s strani zdravstvenega osebja SB Izola.