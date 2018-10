ŠENTILJ – Danes ob 11.59 sta na Mariborski cesti na zavarovanem železniškem prehodu trčila osebno vozilo in vlak.



Gasilci GB Maribor in PGD Šentilj so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator vozila in počistili razlite motorne tekočine.



Poškodovano osebo so na kraju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči iz Maribora, poroča uprava za zaščito in reševanje.