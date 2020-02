Na vlomilskem pohodu

Osumljencema so zasegli več kot 1500 evrov gotovine in večje število telefonov.

Potrebujejo pomoč očividcev

Na območju policijske postaje Koper je bilo letos 13 vlomov v različne stanovanjske objekte, najmanj štiri pa naj bi imela na grbi 26-letni državljan Hrvaške in 33-letna državljanka Srbije, ki so jima te dni odvzeli prostost. »Za zdaj utemeljeno sumimo, da sta 23. januarja vlomila v stanovanjsko hišo v Sv. Antonu, a sta bila od tam prepodena,« je povedal komandir PP Koper. Oškodovanka si je zapomnila, da sta se pripeljala s črnim renault meganom s tujimi tablicami, in to sporočila policiji.V Ankaranu sta vlomila 31. januarja in imela več sreče, saj sta odnesla denar, nakit in ključe dveh osebnih vozil v vrednosti 1000 evrov. Istega dne sta vlomila še v hišo v Kopru, ukradla nakit in povzročila za 1150 evrov škode. Šestega februarja pa sta vlomila v Kolombanu, kjer sta iz odklenjene stanovanjske hiše odnesla denar in zlatnino ter tako lastnike olajšala za 2000 evrov.Policisti so nato po zadnjem vlomu na območju Bivja ustavili megana, ki je ustrezal opisu. Dvojico so prijeli in v njuni najeti sobi v Postojni opravili hišno preiskavo ter hkrati preiskavo njunega osebnega vozila. »Osumljencema smo zasegli več kot 1500 evrov gotovine in večje število telefonov oziroma SIM-kartic, ki bodo predmet nadaljnjih preiskav. V sodelovanju s hrvaškimi varnostnimi organi smo ugotovili, da sta bila oba osumljenca na območju Hrvaške že obravnavana za vlomne tatvine, 26-letnik pa za premoženjska kazniva dejanja tudi drugje v Sloveniji,« je povedal Čendak.Ker policisti preiskujejo, ali je dvojica povezana tudi z drugimi vlomi, pozivajo vse, ki so v bližini svojih bivališč morda opazili sumljivi osebi ali črnega megana, naj to sporočijo policiji.