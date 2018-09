Na Triglavu: padla zaradi selfija, rešil jo je helikopter

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Selfiji so lahko nevarni. FOTO: Max-kegfire, Getty Images, Istockphoto

KRANJ – Gorski reševalci so te dni posredovali ob nesreči planinke na vrhu Triglava.Policijska uprava Kranj poroča, da se je spotaknila in padla, ko se je fotografirala ob miniaturni repliki Aljaževega stolpa.Zaradi zloma roke so jo z vojaškim helikopterjem prepeljali v dolino in bližnjo zdravstveno ustanovo.»Planinka je včeraj osvojila vrh Triglava in kot se za tak podvig spodobi, ga je želela ovekovečiti. Jo razumemo. Bi pa želeli, da so planinci pri tem početju zelo zelo previdni, sploh če gre za vrhove, kjer je z vseh strani mogoč padec več sto metrov v globino,« so zapisali pri PU Kranj.»Dejstvo je, da sta fotografiranje in objavljanje fotografij pri podvigih zelo priljubljena, vendar opozarjamo, da ima to početje lahko na zahtevnih in nevarnih terenih hude posledice. Na terenu, kot je Triglav in še kje, so lahko npr. nevarna skupinska fotografiranja na razmeroma majhnem prostoru, pride lahko do nenamernega spotikanja ali prerivanja, premikanja posameznikov ali skupine, da bi bil nekdo v kadru, in zato do padcev, nevarni so tudi buljenje v telefon in brezglavo premikanje, selfiji itd. Zato pazite, kje, kdaj in kako to počnete!« so še opozorili policisti.