Na sveti večer ujel serijskega lopova

LJUBLJANA – Kdo je Edhem Dedić? Znan je slovenskim policistom, tožilcem in sodnikom. Leta 1961 je bil rojen v Bosni in Hercegovini. Živi v naši državi. Po osamosvojitvi se je znašel v svetu izbrisanih in odtlej kot ilegalec prebiva v naši državi. Po naših informacijah v vsem tem času ni poskrbel niti za to, da bi si uredil vsaj stalno ali začasno dovoljenje za bivanje v naši državi. Toda dejstvo, da se kot izbrisana oseba pri nas uradno ni mogel zaposliti, prejemati socialne pomoči ali si urediti zdravstvenega zavarovanja, ga očitno ni nikoli motilo. ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: SN1 za enodnevni dostop do digitalnih Slovenskih novic (1 EUR) ali SN7 za tedenski dostop do digitalnih Slovenskih novic (4 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.