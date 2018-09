LUKOVICA – Ob 6.20 je na avtocesti Celje–Ljubljana med predoroma Jasovnik in Trojane trčilo več osebnih vozil. Gasilci CZR Domžale, PGE Celje in skupna enota ACB Vransko so kraj nesreče zavarovali, odklopili akumulatorje in skupaj z delavci Darsa očistili cestišče, poroča uprava za zaščito in reševanje.