Na slovenski obali odjeknil strel, Izolčan (38) je padel

PORTOROŽ – Ob 1.40 so bili policisti obveščeni, da nekdo strelja v enem od lokalov v Portorožu. Na kraj je bilo takoj napotenih več policijskih patrulj.Policisti so ugotovili, da sta bila dva 29-letna domačina na terasi lokala. Do njiju naj bi prišel 38-letni Izolčan, ki je imel v roki pištolo in z njo mahal. Eden od 29-letnikov je stekel do vhoda lokala, kjer je natakarju rekel, naj pokliče policijo, pri tem pa je slišal pok. Stekel je ven, Izolčan pa za njim, kjer je ta padel, pištola pa mu je zdrsnila iz rok.Lucijčan jo je pobral in kasneje izročil policistom.Policisti o dogajanju še zbirajo informacije in opravljajo razgovore, poroča PU Koper.