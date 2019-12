Na Slovenski cesti v Ljubljani se je zgodila huda nesreča

Množično trčenje na avtocesti, nastala 15-kilometrska kolona (FOTO)

Na primorski avtocesti se je pred priključkom Brezovica proti Ljubljani okoli 6.40 zgodila prometna nesreča, ki je za dlje časa zaprla prehitevalni pas. Nastala je 15-kilometrska kolona. V zastoju je obtičal tudi bralec Alen, ki nam je sporočil, da so šla mimo njega tri reševalna vozila. Kot so nam pojasnili pri PU Ljubljana, so bila v nesreči udeležena štiri vozila. Do naletnega