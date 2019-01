Na silvestrovo streljal na javnem kraju, mladoletnik obležal zaradi alkohola

KRANJ – Silvestrovo za policiste ni bilo nič kaj praznično, največ prijav so prejeli med 20. uro in 3. uro zjutraj. Samo gorenjski policisti so v tem času prejeli 133 klicev in obravnavali 52 dogodkov, največ zaradi kršitev javnega reda in miru. Izstopa uporaba pirotehničnih sredstev, obravnavali pa so tudi prijavo streljanja na javnem kraju.Prijavo streljanja na javnem kraju so kranjski policisti obravnavali opolnoči. V hitri intervenciji so izsledili moškega, pri katerem so našli naboje za plinsko pištolo. Proti njemu vodijo prekrškovni postopek. Zaradi alkohola pa je ponoči na Bledu obležal mladoletnik, zato je bil odpeljan v zdravstveno ustanovo.Prijave kršitev z uporabo pirotehnike so začeli prejemati že v ponedeljek popoldne, ko so policisti v Radovljici obravnavali prijavo metanja petard proti ljudem. Pri tem so mladoletniku zasegli 31 kosov pirotehnike.Od 20. ure so se zvrstile prijave metanja petard na Zgornjem Brniku, o gorečih smetnjakih v Podlubniku in Kranju, na Jesenicah je gorela travnata površina, v Kranju pa je del pirotehnike nekoga rahlo poškodoval po glavi.Iz Bohinja so kranjski policisti prejeli prijavo spuščanja raket med parkiranimi vozili in suma poškodovanja vozil.