Na prehodu zbil žensko z vozičkom

Dvema voznikoma grozi ovadba zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, enemu zaradi nevarne vožnje.

LJUBLJANA – V Medvodah je 60-letnik za volanom beemveja, ki je vozil proti Spodnji Senici, na prehodu za pešce trčil v sedem let mlajšo peško, ki je čez cesto potiskala otroški voziček. Ob trku je ženska padla, voziček pa se je prevrnil. Oba z otrokom so reševalci prepeljali v ljubljanski klinični center, tam so ugotovili, da se je 53-letnica v nesreči hudo ranila, otrok pa lažje. Policisti nadaljujejo zbiranje informacij o nesreči, saj povzročitelja sumijo storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.Hudo se je v prometni nesreči, tokrat v Ljubljani, ranil tudi kolesar. Voznica škode, ki je v križišču Celovške ceste in Smrekarjeve ulice zavijala desno, je kolesarju odvzela prednost. Moški je avto poskušal obvoziti, pri tem pa je izgubil nadzor nad kolesom in padel. Tudi v tem primeru policisti nadaljujejo zbiranje informacij v zvezi s sumom kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.Prometno nesrečo z elementi kaznivega dejanja nevarne vožnje pa je v torek na Lavrici povzročil 56-letnik. Ta je svojega megana vozil od Škofljice proti Ljubljani, ko je nenadoma zapeljal na nasprotno stran ceste in oplazil 25-letnega motorista. Ta je padel, 56-letnik, v čigar organizmu so policisti ugotovili prisotnost alkohola nad dovoljeno mejo, pa je čelno trčil še v 40-letnico za volanom clia, ki je pravilno pripeljala nasproti. Oba voznika so reševalci odpeljali v ljubljanski klinični center.