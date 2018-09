Na prehodu je poškodoval tri, nato pa pobegnil

GOLNIK – Gorenjski policisti so v soboto obravnavali prometno nesrečo s pobegom. Na Golniku se voznik ni ustavil za avtomobilom, ki je zaradi prečkanja ceste pešcev stal pred prehodom, zato je vanj trčil in ga s tem potisnil naprej na prehod, so sporočili iz PU Kranj.



Povzročitelj nesreče je pobegnil, vendar je bil izsleden in obravnavan zaradi povzročitve prometne nesreče ter pobega. V nesreči sta se poškodovala dva pešca in potnica v vozilu udeleženca. Po prvih podatkih gre pri vseh treh za lažje poškodbe.