PIRAN, FIESA – Danes okoli 16. ure se je kakšnih 200 metrov stran od obale, od kopališča v Fiesi, prevrnil večji kanu z desetimi osebami na krovu.



Na kraj dogodka so bili napoteni dežurni URSP - Pristaniške kapitanije Koper, policisti in gasilci JZ GB Koper ter PGD Piran. Po prihodu na kraj dogodka so ugotovili, da so vse osebe same priplavale do kopališča v Fiesi, poroča uprava za zaščito in reševanje.