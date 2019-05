Na pomoč poklicali zaradi prerivanja več oseb

IZOLA – Policiste so včeraj zvečer obvestili, da se v Izoli preriva več oseb. Ugotovili so, da je 30-letnik z osebnim avtomobilom peljal po Prešernovi proti Kopru. Ko je zapeljal v krožišče, je hotel zaviti na prvi izvoz, vendar je prepozno zavil in je zapeljal na 'otok'. S sopotnikom sta se nato sporekla, saj je voznik hotel pobegniti s kraja nesreče in ga je tudi zapustil. Možje v modrem so ga kasneje našli v gostinskem lokalu.



V postopku je bilo ugotovljeno, da je vozilu potekla registracija pred več kot enim mesecem. Vozniku je bil odrejen preizkus alkoholiziranosti, a ga je zavrnil, prav tako je zavrnil strokovni pregled. Sledi obdolžilni predlog (premik z vozilom, pobeg s kraja prometne nesreče, odklon strokovnega pregleda, neregistrirano vozilo), so sporočili iz PU Koper.