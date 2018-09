Na polje strmoglavilo manjše letalo 

IDRIJA – V četrtek nekaj minut po 19. uri je občanka policiste obvestila, da je na polje na območju Idrije padlo manjše radijsko vodeno električno letalo – maketa, so zapisali v poročilu novogoriški policisti.



Policisti PP Idrija so z dodatnim zbiranjem obvestil in ob ogledu kraja med drugim ugotovili, da je domačin upravljal radijsko vodeno letalo (dolžine meter, premer kril 1,7 metra) nad površinami, ki so v uporabi tamkajšnjega aerokluba. Med letenjem (približno 30 metrov nad tlemi) je letalu odpadlo eno krilo propelerja, nato pa je zaradi močnih vibracij propelerja, ki je nameščen na motorju, odtrgalo električni motor iz nosu letala. Domačin je izgubil nadzor nad letalom, saj je odtrgani električni motor za seboj potegnil tudi sprejemnik krmilne enote.



Radijsko vodeno letalo je nato strmoglavilo približno sto metrov stran od občanke.



O vseh ugotovljenih dejstvih so idrijski policisti seznanili tudi pristojno državno tožilstvo v Novi Gorici.