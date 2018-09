Na počivališču vlomili v pet vozil

JEPRCA PRI MEDVODAH – Škofjeloški policisti so v nedeljo obravnavali več prijav vlomov v vozila na počivališču Jeprca pri Medvodah. Kot poročajo policisti, so vlomili v najmanj pet vozil, vlomi so bili izvršeni z naviranjem vrat, kazniva dejanja pa so bila izvršena v nedeljo ponoči. Iz štirih vozil so odtujili denar, bančne kartice in darila.



Storilec je izkoristil nepozornost lastnikov vozil in njihovo osredotočenost na praznovanje. Kot že večkrat so policisti tudi tokrat ponovili opozorilo, naj se dragocene stvari ne puščajo v vozilu, ki je lahka tarča za tatove. V vozila je namreč lahko vlomljeno v zgolj nekaj sekundah, povzročena škoda pa velikokrat presega tudi vrednost odtujene stvari.