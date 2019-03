Na počitnicah umrla žena in sin

Petrit Izairi je doživel veliko tragedijo.

ULCINJ, ČRNOMELJ – Pred nekaj dnevi je minilo že sedem mesecev od tragične nesreče v bližini hotela Otrant v Ulcinju na Veliki plaži v Črni gori. Tistega poletnega dne se je družinaznanega trenerja tajskega boksa in mladinskega selektorja ter ustanovitelja Gladiator Muay Thai Gym kluba iz Črnomlja, veselo zabavala na gumijasti banani, ki jo je vlekel gliser.Dokler ni ta v nekem trenutku trčila v turistično ladjico in povzročila nesreče, v kateri sta takoj umrla Izairijeva ženain njun desetletni sin. Huje pa sta bila poškodovana tudi trinajstletna hčerka in Petrit, a k sreči njuno življenje ni bilo ogroženo.Že takoj po dogodku so črnogorski policisti prijeli voznika gliserja. Ta je v prvem zaslišanju pred sodnikom zavračal odgovornost za smrt dveh slovenskih državljanov in tudi za samo nesrečo. Trdil je, da je nastala okvara krmila, a kot so poročali črnogorski mediji, strokovnjaki ob pregledu vozila niso zaznali napak na njem. Za samo nesrečo naj bi bili krivi voznikovi hitri manevri, zaradi katerih je izgubil nadzor nad plovilom, kar pa je na koncu povzročilo tragedijo.Zoper Danilovića, ki je bil po nesreči menda v hudem šoku, se je v začetku novembra začelo sojenje v Ulcinju. Tožilstvo mu očita, da je 24. julija lani, okoli 13.45, kakšnih 500 metrov stran od obale in hotela Otrant z gliserjem sea doo ogrožal življenje štirih slovenskih turistov, ker je ravnal v nasprotju s prometnimi predpisi. In sicer pravilnikom o izogibanju trčenja na morju. Gliserja tudi ni upravljal s takšno hitrostjo, da bi lahko preprečil trčenje s turistično ladjico Suka II, na kateri noben od potnikov ni bil ranjen.Po prepričanju tožilstva je želel prehiteti turistično ladjico in se ji tako približeval z njene zadnje strani rahlo levo. Ves čas je seveda za seboj vlekel banano, in sicer 18 metrov za samim gliserjem. Ladjico je nato začel prehitevati po desni strani, pri čemer se očitno ni dovolj prepričal, da bi to lahko varno storil in da s tem ne bi ogrožal potnikov. Banano je namreč v nekem trenutku spravil v takšen položaj, da je ta naenkrat zavila levo. Nato pa je, kot piše v obtožnici, zaradi centrifugalne sile trčila v zadnji levi del turistične ladjice, kar je povzročilo smrt 35-letne Zejnepe in desetletnega sina. Medtem sta Petrit in 13-letna hči utrpela hude poškodbe.Prvi tudi hujše poškodbe glave in rebra, druga pa med drugim leve noge.Na ulcinjskem sodišču so nam pojasnili, da je Danilović obtožen storitve kaznivega dejanja težjega ogrožanja varnosti javnega prometa črnogorskega kazenskega zakonika. Odločitev v zvezi s tem na sodišču še ni bila sprejeta, je pa naslednja glavna obravnava razpisana za 26. marec.Danilović, ki se brani s prostosti, naj bi se, kot so nam povedali novinarski kolegi iz Črne gore, zaradi vseh zbranih dokazov zelo težko izognil kazni oziroma bo na koncu najverjetneje tudi obsojen. Poleg tega je priznal samo kaznivo dejanje. Za komentar celotne zadeve smo poklicali tudi Petrita, ki pa je pogovor z nami zavrnil.