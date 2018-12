Na planinko (47) padel velik kamen

VIPAVA – V sredo ob 14.41 so policiste OKC PU Nova Gorica obvestili o gorski nesreči na Gradiški Turi v občini Vipava, kjer se je na zavarovani planinski poti poškodovala 47-letna planinka. Med plezanjem ji je v desno koleno priletel kamen, velik približno 30 krat 20 centimetrov, ki se je odkrušil z bližnjega pobočja. Planinka je uporabljala ustrezno plezalno in drugo zaščitno opremo. Posredovali so reševalci GRZS Tolmin (skupina Ajdovščina) in GRZS Ljubljana, jo oskrbeli, jo z jeklenico dvignili v vojaški helikopter in jo v spremstvu dežurne ekipe helikopterske nujne medicinske pomoči prepeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Policisti so tujo krivdo izključili in bodo o vseh ugotovljenih dejstvih s pisnim poročilom obvestili okrožno tožilstvo v Novi Gorici.



Iz leta v leto se čedalje večje število ljudi odloča za aktivno preživljanje prostega časa v sredogorju in visokogorju. Planinstvo je med ljudmi nadvse priljubljeno, saj je tesno povezano z rekreacijo, sprostitvijo in uživanjem v naravi. Vendar pa je lahko tudi nevarno, zlasti če ne upoštevamo osnovnih gorniških pravil, ob tem opozarjajo na policiji.