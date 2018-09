LJUBLJANA – Ob 11.11 se je od izvoza Jarše proti krožišču Tomačevo na ljubljanski severni obvoznici voznica z osebnim vozilom prevrnila na streho.

Še pred prihodom gasilcev je voznica sama prišla iz vozila. Gasilci GB Ljubljana so odklopili akumulator vozila in cestišče posuli z absorbentom.



Voznico so ljubljanski reševalci prepeljali v UKC Ljubljana. O dogodku sta bila obveščena policija in Dars, poroča uprava za zaščito in reševanje.