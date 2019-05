Na največji študentski zabavi precej droge in orožje

MARIBOR – Mariborski policisti in kriminalisti so v torek od 15. ure do danes do 3. ure v sodelovanju z organizatorjem opravili poostreni nadzor v okolici in na samem koncertnem prizorišču javne prireditve Lampiončki 2019, na območju študentskega kampusa Gosposvetska, kjer so potekale Lampiončkove igre na zelenici pri tamkajšnji fakulteti. Prireditev je obiskalo okoli

pet tisoč obiskovalcev.



V času nadzora so opravili 43 zasegov prepovedanih drog, in sicer 38 zasegov prepovedane droge konoplje rastline, štiri zasege prepovedane droge kokain in zaseg prepovedane droge MDMA.



Ko bodo zaključene vse analize zaseženih snovi in ko bodo zbrana vsa potrebna obvestila, bodo policisti in kriminalisti uvedli 42 t. i. hitrih postopkov o prekršku zaradi kršitve določil 33. člena zakona o proizvodnji prepovedanih drog (ZPPPD), za eno osebo pa bo zaradi enake kršitve podan obdolžilni predlog na okrajno sodišče v Mariboru.

Hladno orožje Med poostrenim nadzorom so policisti zasegli tudi hladno orožje boksar. Ker je kršitelj mladoleten, bodo podali obdolžilni predlog pristojnemu sodišču. Poleg tega so izdali osem plačilnih nalogov zaradi različnih kršitev javnega reda in miru ter zakona o zasebnem varovanju ter en plačilni nalog zaradi kršitve zakona o omejevanju alkohola in njegove porabe. Enega od teh kršiteljev so tudi pridržali do streznitve.



Izpostaviti pa velja tudi to, da so policisti ustavili 15 voznikov osebnih vozil, ki so pred tem obiskali javno prireditev, in vse preizkusili z elektronski indikatorji alkohola. Nihče od preizkušenih ni bil pod vplivom alkohola, poroča PU Maribor.