LJUBLJANA – Policisti so v soboto popoldne okoli 16. ure posredovali na Metelkovi ulici, kjer sta se sprli 41-letnica in 46-letnica. To so zaradi poškodb, ki ji jih je z nožem zadala 41-letnica, odpeljali v UKC Ljubljana. Istega dne je bila predana v domačo oskrbo.



Policisti so 41-letnico, ki je zbežala, izsledili na Kongresnem trgu. Zaradi suma storitve lahke telesne poškodbe zadevo še preiskujejo, so sporočili iz PU Ljubljana.