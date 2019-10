LJUBLJANA – Nekaj minut pred 1. uro je na zahodni ljubljanski obvoznici, pri uvozu Brdo v smeri proti Šentvidu, osebno vozilo zapeljalo z avtoceste, prebilo ograjo ter pristalo na travnati površini, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Posredovali so gasilci GB Ljubljana, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, opravili pregled in nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči.



Ena poškodovana oseba je bila prepeljana v UKC Ljubljana.