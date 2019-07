ŽIROVNICA – Ob 2.47 se je na avtocestnem odseku Lesce - Jesenice vzhod, v Občini Žirovnica, pripetila prometna nesreča v kateri je bilo udeleženo kombinirano vozilo, ki je zapeljalo iz avtoceste in obstalo v jarku.



Gasilci iz Jesenic so požarno zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu, nudili pomoč vozniku pri pretovarjanju tovora in dvignili vozilo nazaj na cesto, poroča Uprava za zaščito in reševanje.