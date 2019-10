Na Cerkljanskem uničujoči požar, pogorela je delavnica

NOVA GORICA – Danes ob 2.17 so policiste obvestili, da gori večje gospodarsko poslopje velikosti približno 20 x 10 metrov na območju naselja Dolenji Novaki v občini Cerkno.



Na kraju je bilo ugotovljeno, da je v požaru delavnica pogorela skoraj v celoti, prav tako je zgorelo tovorno vozilo, ki je bilo v času požara parkirano ob skladišču.



Ko je lastnik opazil, da gorita tovorno vozilo in gospodarski objekt, je sam poskušal pogasiti ogenj, vendar je bil požar preobsežen.



Na pomoč je poklical gasilce, ki so požar pogasili, poroča PU Nova Gorica.