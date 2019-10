Na Brezjah trčil v avtobus              

BREZJE – Radovljiški policisti so v sredo dopoldne na Brezjah obravnavali prometno nesrečo. Voznik osebnega avta je v nepravem trenutku začel prehitevati avtobus, ko mu je nasproti pravilno pripeljal drug osebni avto. Oba voznika sta takrat zavila vsak v svojo desno. Prvi je trčil v zadnji del avtobusa, drugi pa se je nesreči s hitrim manevrom izognil. Proti povzročitelju nesreče vodijo prekrškovni postopek, poročajo gorenjski policisti.



Policija opozarja, da imajo take nepravilnosti, ki se običajno pokažejo v silovitih čelnih trčenjih, lahko hude posledice. »Gre za trenutke, ko so funkcije voznika nevarno nastavljene na nervozo in/ali hitenje.« Voznik sme začeti prehitevati le, če ima na cesti dovolj prostora in če hkrati to lahko stori brez povzročanja nevarnosti za druge udeležence.