Na bencinski črpalki poklicali na pomoč: moški je moteč

POVIRJE – V ponedeljek ob 2.59 so policisti odšli na bencinski servis na Povirju, kjer je zaposlene motil 37-letnik. Ta je odpeljal še pred prihodom policistov.



Patrulja je pregledala okolico in med vožnjo opazila domačina z vozilom. Voznik sprva ni upošteval znakov policije, naj ustavi, in je odpeljal proti svojemu domu, vendar ga je patrulja kljub temu izsledila. Opravljen je bil alkotest, ki je pokazal 0,87 mg/l. Odvzeto mu je bilo vozniško dovoljenje, prejel pa bo tudi obdolžilni predlog po 105/5-4 in 101/10 ZPRCP, so sporočili iz PU Koper.