KRŠKO – Ob 17.12 je na avtocestnem odseku Smednik–Drnovo pri počivališču Zaloke v občini Krško, osebno vozilo zapeljalo s cestišča in se zaletelo v obcestno ogrado, poroča uprava za zaščito in reševanje. Poškodovana je bila ena oseba.



Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine. Reševalci NMP Krško so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v UC SB Brežice. Obveščene so bile pristojne službe.