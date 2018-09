Na avtocesti trčil v ograjo

Posredovali so gasilci iz Grosupljega, Stične in Ljubljane. FOTO: Pgd Grosuplje

Eden je trčil v ograjo, drugi se je prevrnil na bok.

GROSUPLJE – Prostovoljni gasilci iz Grosupljega so posredovali v prometni nesreči, ki se je pripetila na mokri in spolzki dolenjski avtocesti, natančneje na višnjegorskem klancu. Voznik, potoval je proti Ljubljani, je nenadoma izgubil nadzor nad avtomobilom, trčil v odbojno ograjo in obstal na cesti.Štirje ljudje so se ranili, reševalci so jih odpeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center. Poleg grosupeljskih gasilcev so posredovali tudi njihovi kolegi iz ljubljanske gasilske brigade ter PGD Stična, skupaj so kraj nesreče zavarovali, pomagali reševalcem pri oskrbi ranjencev, na poškodovanem avtomobilu so odklopili akumulator ter počistili cesto, po kateri so se razlile motorne tekočine.Le nekaj ur pozneje, ob 19. uri, so morali člani PGD Grosuplje znova na intervencijo. Tudi tokrat se je na dolenjski avtocesti, natančneje med Grosupljem in Višnjo Goro, pripetila prometna nesreča. Avto je vozniku ušel izpod nadzora in se prevrnil na bok, enega lažje ranjenega udeleženca so reševalci odpeljali v bolnišnico, gasilci pa so na avtomobilu odklopili akumulator.