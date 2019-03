Na 8. marec napadel policista in grozil, da ju bo ubil

NOVO MESTO – 8. marca nekaj pred 18. uro so policiste PP Novo mesto poklicali na pomoč iz prodajalne v Novem mestu, kjer naj bi obležal pijan moški.



Ob prihodu policista in policistke je moški napadel ter lažje poškodoval policista in jima grozil, da ju bo ubil.



Uporabila sta prisilna sredstva, ga obvladala in odpeljala v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog, na pristojno tožilstvo pa bodo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanje uradni osebi.



Nasilneža (35) iz Novega mesta so že večkrat obravnavali zaradi kršitev z elementi nasilja.