ROGATEC – Včeraj ob 8.46 so pod stolpom na Donački gori (občina Rogatec) reševalci NMP Šmarje pri Jelšah, gasilci PGD Donačka gora in Stoperce oživljali s pomočjo defibrilatorja onemoglo osebo, vendar žal zaman.



Osebo so prenesli do parkirišča, kjer so jo prevzele pristojne službe, poroča uprava za zaščito in reševanje.