Možakar (63) razgrajal, družinski člani bežali

KRŠKO – V okolici Krškega je v soboto dopoldne razgrajal 63-letnik ter kričal in po hiši podil družinske člane. Prisotnost policistov ga ni pomirila in je s kršitvijo v pijanem stanju hotel nadaljevati a so mu to preprečili. Policisti so ga vklenili in odpeljali v pridržanje.



Novomeški policisti pa so v soboto zvečer pridržali 34-letnika, ki je vidno opit razgrajal po hiši, razbijal pohištvo in kričal na vse, ki jih je srečal. Ker je kričal tudi na policiste, ki so se odzvali prijavi in se kljub ukazom in opozorilom ni pomiril, so odpeljali v pridržanje na policijsko postajo, so sporočili s PU Novo mesto.