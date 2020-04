Motorist umrl na kraju nesreče, posredoval tudi helikopter

V nedeljo ob 17.42 se je v naselju Žlebič v občini Ribnici zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom.Motorist (50) je med vožnjo skozi naselje Žlebič zaradi neprilagojene hitrosti v ovinku zapeljal na bankino in travnato brežino, kjer je s stopalko trčil v betonski jašek in padel.Pri padcu se je tako hudo poškodoval, da je umrl na kraju nesreče.Posredovali so gasilci PGD Ribnica, ki so zavarovali kraj dogodka in nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči iz Kočevja.Na mestu nesreče je pristal tudi vojaški helikopter.