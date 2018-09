Motorist padel na travnik in umrl

NOVO MESTO – V petek ob 19.15 se je v Gorenjem Karteljevem pri Novem mestu zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 84-letni voznik kolesa z motorjem iz okolice Novega mesta, poroča Generalna policijska uprava.



Voznik je med vožnjo po klancu v desnem ovinku izgubil nadzor nad vozilom in s ceste zapeljal na travnik, kjer je padel. Zaradi hudih poškodb je kasneje v bolnišnici umrl.



Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 130 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla, 23 se jih je končalo lahkimi poškodbami, ena pa s hudimi.



Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 89 kršitev javnega reda in miru ter 118 kaznivih dejanj.