Motorist obležal pod avtomobilom

LOKE PRI ZAGORJU – Policisti so v soboto popoldne obravnavali prometno nesrečo na Lokah pri Zagorju. Voznik (30) opla s pripeto prikolico je vozil iz Izlak proti Kisovcu in v bližini naslova Loke pri Zagorju 59 z regionalne ceste pravilno zavijal levo, za njim pa je pripeljal motorist (40) z aprilio in trčil v zadnji levi del osebnega vozila. Po trčenju je obležal pod avtom. V osebnem vozilu sta bila še dva potnika. Opravljen preizkus alkoholiziranosti z voznikom je bil negativen.



Vozniku motornega kolesa je bila izdana odredba za strokovni pregled. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v SB Trbovlje. Po prvih podatkih PU Ljubljana je utrpel lahke telesne poškodbe.