Motorist dva dni mrtev ležal pod cesto

IDRIJA – V torek po tretji uri popoldne so se za 20-letnim Idrijčanom Gašperjem Rejcem izgubile vse sledi. Ure so minevale, svojci pa so postajali vse bolj zaskrbljeni. Ker se ni več oglašal na telefon, doma pa ga ni bilo, so ga začeli iskati. Prečesali so prav vsak del ceste, po kateri naj bi se tistega dne odpeljal s svojim novim motorjem. Iskali so ga tudi vso sredo, a zaman. Zato so se v četrtek nekaj po poldnevu odločili, da bodo za pomoč zaprosili policijo. Kot je pojasnil tiskovni predstavnik novogoriške policijske uprave Dean Božnik, so šli v akcijo takoj policisti iz treh policijskih enot (PP Idrija, PP Logatec in PPP ...