BREZNO – Ob 10.21 je v Breznu v občini Podvelka moški padel s strehe objekta, poroča uprava za zaščito in reševanje. Na kraju nesreče so ga oskrbeli reševalci ZRC Koroške z Raven na Koroškem in ga z reševalnim vozilom prepeljali v UKC Maribor. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.