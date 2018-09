Morala so piti in se prodajati

Damijan Turk, vodja Sektorja kriminalistične policije PU Celje

Dekleta, skupno jih je bilo 13, so morala na teden zaslužiti vsaj po tisoč evrov, sicer so razliko morala pokriti sama.

Dekleta so bila iz socialno ogroženih družin. FOTO: REUTERS

CELJE – Celjski kriminalisti in njihovi kolegi z Generalne policijske uprave (GPU) so končali obsežno preiskavo s področja zlorabe prostitucije in trgovine z ljudmi, ki je trajala skoraj devet mesecev. Prostost so odvzeli šestim osumljencem, starim od 24 do 66 let, vsi so državljani Slovenije, doma so na območju celjske policijske uprave, policisti pa jih že dobro poznajo, saj so se s tovrstnimi kaznivimi dejanji v preteklosti že ukvarjali.Pet osumljencev, med seboj naj bi bili po besedah, vodje Sektorja kriminalistične policije PU Celje, tudi v sorodu, so konec tedna privedli pred preiskovalnega sodnika, ta je zanje odredil sodno pridržanje.Združba je delovala na območju celjske policijske uprave, kamor so privabili skupno 13 deklet, med njimi so bile štiri Slovenke, druge državljanke Ukrajine, vsem pa je bilo skupno to, da so prihajale iz socialno ogroženih družin.Ukrajinkam so obljubljali, da bodo v Sloveniji plesale in dobro zaslužile, a ni bilo tako. Ko so se znašle v hiši na območju Celja, je bilo obljub o boljšem življenju konec, pričakala sta jih alkohol in prostitucija. Združba, ki je služila na njihov račun, je mladenke namreč, kot je dejal Turk, silila, da so uživale čim več alkohola ter v takšnem stanju nato prodajale svoja telesa. Cena obiska je znašala med 60 in 180 evri.Polovico so jim pobrali, drugo so lahko zadržale zase, a le če so zaslužile dovolj. Določili so jim namreč minimum, koliko se od njih pričakuje, da bodo zaslužile na teden. In znesek ni bil majhen – tisoč evrov. Če ga niso dosegle, so morale do denarja priti, kakor so vedele in znale.Preiskava, kot so pojasnili kriminalisti, tokratni primer ni povezan s tistim, ki so ga prejšnji teden predstavili na Dolenjskem, še ni končana, saj je treba še vedno ugotoviti, koliko so zlikovci z izkoriščanjem deklet sploh zaslužili.