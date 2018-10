Mopedistka po nesreči obležala na otoku krožišča

SEŽANA – V sredo ob 18.55 so policiste obvestili o prometni nesreči v Sežani.



V poročilu PU Koper so zapisali, da je 46-letna državljanka Italije vozila motorno kolo piaggo fly 125 po regionalni cesti iz naselja Sežana proti Fernetičem. V krožišču jo je zaradi prevelike hitrosti zaneslo na levi rob vozišča, tako da je s prednjim kolesom trčila v robnik. Po trčenju je obležala na otoku krožišča.



Pri tem se je huje poškodovala (zlom gležnja). Odpeljali so jo v izolsko bolnišnico.



Odrejeni preizkus z alkotestom je pokazal 0,90 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Pri preverjanju pa so policisti ugotovili še, da nima vozniškega dovoljenja za A-kategorijo.



Vozilo so zasegli in podali obdolžilni predlog.