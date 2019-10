Mogočen hrast padel na cesto, vanj pa trčila ženska z otrokom

ROGOZA – V ponedeljek med 17. in 19. uro je nekdo z motorno žago podrl hrast premera 35 cm in dolžine 21 metrov. Padel je čez makadamsko cesto med Rogozo in Miklavžem na Dravskem polju, podiralec pa ga je namerno pustil tam, poroča PU Maribor.



Okoli 19.10 je iz smeri Samove ulice v Rogozi z osebnim avtomobilom pripeljala 38-letna ženska, ki je v vozilu imela tudi osemletnega otroka, in trčila v drevo. K sreči se v nesreči nista poškodovala.



Policisti bodo neznanega storilca kazensko ovadili pristojnemu tožilstvu.