Mladoletno silil v porniče, nato pa jo je izsiljeval

KOPER – Na koprskem sodišču so pravnomočno obsodili 44-letnega Primorca Gorazda Čuka. Predobravnavni narok se je začel z enourno zamudo, saj je obtoženi prišel šele potem, ko ga je njegova odvetnica Barbara Markežič poklicala po telefonu. Menda ni dobro vedel, ob kateri uri je obravnava. No, Čuk je ob prihodu obe kaznivi dejanji priznal. ...

