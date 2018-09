Mladički so bili stlačeni v zabojnike, kaj jih čaka, še ni znano

Psi so bili stlačeni v zabojnike in zaprti v kletke, kjer ni bilo posod z vodo in hrano. FOTO: Pu Murska Sobota

Eden je med potjo poginil

Pasji mladiči. FOTO: Pu Murska Sobota

Po nestrokovni oceni bi tujca s prodajo psov zaslužila okrog 60.000 evrov.

GANČANI – Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Murska Sobota so v petek ob 11.45 uri na avtocesti iz smeri Pinc proti Mariboru v bližini izvoza Gančani zaustavili in kontrolirali 45-letnega voznika tovornega vozila znamke Iveco in 50-letnega sopotnika, oba državljana Italije.Pri pregledu listin in zunanjosti vozila je bilo najprej ugotovljeno, da na vozilu ni veljavne vinjete, kot prometno dovoljenje pa je voznik izročil le kopijo, za kar mu je bila izrečena globa.Med postopkom se je iz tovornega prostora vozila slišalo množično cviljenje živali. Policisti so naleteli na polno pasjih mladičev, ki so bili stlačeni v zabojnike in zaprti v kletke. V njih niso imeli posod za vodo in hrano. Med postopkom je bilo ugotovljeno, da tujca nezakonito prevažata 107 pasjih mladičev, med katerimi je eden poginil. Na vprašanja, če imata ustrezne papirje sta navpogled dala le 18 potnih listov za pse.Policisti so obvestili pristojno inšpekcijo VURS, ki je postopek prevzela. Pse so namestili v zavetišče za živali in bodo sprva nekaj časa v karanteni, kaj bo z njimi v naprej, pa še ni znano.Podan je bil tudi predlog pristojnemu prekrškovnemu organu Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.Policisti so tujcema izdali odločbo pristojnega prekrškovnega inšpektorja in globo v višini 800 evrov.