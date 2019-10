Mladenka hudo ranjena

Nesrečo je povzročil Avstrijec.

Mopedistka je po trku padla na drugo stran vozišča in hudo ranjena obležala.

APAČE – V sredo okrog 12.45 se je na regionalni cesti, ki povezuje Gornjo Radgono in Šentilj, natančneje zunaj naselja Črnci, pripetila hujša prometna nesreča, v kateri se je poškodovala 27-letna domačinka iz Črncev.Reševalci Nujne medicinske pomoči ZD Gornja Radgona, z dežurnim zdravnikomna čelu, so jo oskrbeli na kraju nesreče, nato pa odpeljali na zdravljenje v murskosoboško bolnišnico. Kot nam je potrdil dr. Jože Primožič, ima nesrečna voznica skuterja poškodbe glave, več pa bo seveda znano po opravljenih preiskavah v bolnišnici.Je pa že zdaj skoraj zanesljivo, da je nesrečo zaradi izsiljevanja prednosti povzročil voznik osebnega avtomobila, državljan sosednje Avstrije. Slednji je namreč ustavil na bližnjem avtobusnem postajališču in nato želel polkrožno zapeljati nazaj na cesto, v smeri Apač, od koder pa je v tistem trenutku pripeljala mladenka na skuterju, voznik avtomobila, kot je dejal, pa jo je spregledal.Vozili sta trčili in nesrečna ženska je padla na drugo stran cestišča ter obležala na pločniku, njen skuter pa je uničen. Po besedah komandirja PPP Murska Sobotaje mopedistka uporabljala varnostno čelado, a nepravilno, saj ni imela pripete.