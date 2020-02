19-letnikov avto odbilo v drevo, s 16-letnikom je hudo

Zdaj je jasno, kdo je deklica, ki je na Kaninu obvisela na sedežnici

Policisti še vedno zbirajo informacije o nesreči na smučišču Kanin, ki se je zgodila v četrtek okoli 13.30. Dobrih 10 metrov nad tlemi je na sedežnici Prevala skoraj padla sedemletnica iz Hrvaške, ki se je vozila s 47-letno materjo in 13-letnim sinom. Kot so pojasnili, so se ti po pozivu javnosti sami oglasili na policijski postaji. Deklico, ki je obvisela nad globino, sta mati in brat