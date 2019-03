Mlada vlomilca v priporu: policija ju je hitro našla

SEMIČ – Policiste so obvestili o vlomu v gostinski lokal v Semiču.



Opravili so ogled kraja kaznivega dejanja in ugotovili, da je storilec vlomil vrata in odtujil tobačne izdelke, več steklenic alkoholne pijače in denar.



Med preiskavo so ugotovili, da sta kaznivega dejanja osumljena 18- in 22-letni moški iz Semiča. Pridobili so odredbo sodišča in na naslovih bivanja osumljencev opravili hišni preiskavi, kjer so našli več odtujenih predmetov in jih zasegli.



Osumljencema so odvzeli prostost, ju pridržali in s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Ta je obema odredil pripor, poroča PU Novo mesto.